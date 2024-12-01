В Тюмени школьник попал под колеса Lada Vesta на пешеходном переходе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Под колеса автомобиля Lada Vesta попал 11-летний школьник на регулируемом пешеходном переходе на пересечении улиц 50 лет Октября и М. Горького в Тюмени. ДТП произошло 15 декабря, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, школьник пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. 42-летний водитель Lada Vesta не успел вовремя среагировать и остановить автомобиль.

Ребёнка доставили в больницу, у него травма ноги. Обстоятельства ДТП выясняются.