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В Тюменской области обработано 47 тыс. заявлений по распределению разрешений на охоту

Общество, 13:31 17 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 47 тысяч онлайн заявлений по распределению разрешений на охоту подано в Тюменской области в 2024 г. Данная услуга одна из самых популярных и является полностью автоматизированной - 96 % обрабатывается в электронном виде, сообщает региональный департамент информатизации.

Также в 2024 г. более 35 тыс. заявлений на добычу охотничьих ресурсов направлено в электронном виде через портал услуг Тюменской области. Доля данных заявлений составляет 94%.

Чтобы подать сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве, нужно зайти в личный кабинет охотника на портале услуг Тюменской области, перейти в раздел "Мои разрешения" и нажать кнопку "Подать отчет".

Развитие и сопровождение ведомственных информационных систем исполнительных органов государственной власти Тюменской области реализуется в рамках национальной программы "Цифровая экономика".

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# департамент информатизации Тюменской области

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