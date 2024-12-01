В Тюменской области обработано 47 тыс. заявлений по распределению разрешений на охоту

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 47 тысяч онлайн заявлений по распределению разрешений на охоту подано в Тюменской области в 2024 г. Данная услуга одна из самых популярных и является полностью автоматизированной - 96 % обрабатывается в электронном виде, сообщает региональный департамент информатизации.

Также в 2024 г. более 35 тыс. заявлений на добычу охотничьих ресурсов направлено в электронном виде через портал услуг Тюменской области. Доля данных заявлений составляет 94%.

Чтобы подать сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве, нужно зайти в личный кабинет охотника на портале услуг Тюменской области, перейти в раздел "Мои разрешения" и нажать кнопку "Подать отчет".

Развитие и сопровождение ведомственных информационных систем исполнительных органов государственной власти Тюменской области реализуется в рамках национальной программы "Цифровая экономика".