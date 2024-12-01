В Тюменской области обработано 47 тыс. заявлений по распределению разрешений на охоту
Более 47 тысяч онлайн заявлений по распределению разрешений на охоту подано в Тюменской области в 2024 г. Данная услуга одна из самых популярных и является полностью автоматизированной - 96 % обрабатывается в электронном виде, сообщает региональный департамент информатизации.
Также в 2024 г. более 35 тыс. заявлений на добычу охотничьих ресурсов направлено в электронном виде через портал услуг Тюменской области. Доля данных заявлений составляет 94%.
Чтобы подать сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве, нужно зайти в личный кабинет охотника на портале услуг Тюменской области, перейти в раздел "Мои разрешения" и нажать кнопку "Подать отчет".
Развитие и сопровождение ведомственных информационных систем исполнительных органов государственной власти Тюменской области реализуется в рамках национальной программы "Цифровая экономика".