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На ишимском вокзале открыли зал ожидания для маломобильных пассажиров

Общество, 17:23 17 декабря 2024

СвЖД | Фото: СвЖД

Современный зал ожидания для маломобильных пассажиров открылся на вокзале в Ишиме. Это первое в Тюменской области пространство нового образца для пассажиров с ОВЗ. Зал укомплектован удобной мебелью, предусмотрено место для зарядки электрического кресла- коляски. Для удобства слабослышащих пассажиров в зале установлено индукционное оборудование, сообщает пресс-служба СвЖД.

В зале ожидания также предусмотрена кнопка вызова персонала. Оперативно узнать информацию или проконсультироваться со специалистом, в том числе на русском жестовом языке, пассажиры смогут в справочном видеотерминале. Для ориентирования слабовидящих граждан разместили тактильно-контрастные указатели и пиктограммы.

Добавим, в 2025 году запланировано открытие современных залов ожидания для маломобильных пассажиров на вокзалах Тюмень, Ялуторовск, Ревда, Дружинино, Верх-Нейвинск.

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# железнодорожный вокзал , люди с ОВЗ , маломобильные граждане , СвЖД

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