Арии из опер прозвучат для тюменцев в филармонии на Старый Новый год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Арии из опер и опперетт прозвучат для зрителей на концерте "Старый Новый год с ТФО" в Тюменской филармонии 13 января. Тюменцы услышат арию Принца из оперетты "Страна улыбок", арию Джудитты из одноименной оперетты, дуэт из оперетты "Веселая вдова", песни из кинофильма "31 июня", сообщает пресс-служба ТКТО.

Управлять оркестром будет приглашенный эквадорский оперно-симфонический дирижер, живущий в России, — Фредди Кадена. Солистами выступят тенор Давид Посулихин и сопрано Эльмира Караханова.

На концерте также прозвучат произведения Иоганна Штрауса и сочинения композиторов Мексики, Аргентины, Испании, Италии, Венесуэлы и Бразилии.

Купить билеты можно в кассах ТКТО, в "Культурной точке" на улице Дзержинского или на сайте.

Возрастное ограничение: 6+.