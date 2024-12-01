В Тюменской области общий уровень цифровой зрелости составляет 91 %

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Общий уровень цифровой зрелости в Тюменской области составляет 91,1 % по итогам третьего квартала 2024 г, плановое значение — 85,8 %, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Тюменская область вошла в лидеры страны по цифровой трансформации. Регион имеет высокий показатель цифровой зрелости в сфере образования — 100 % и здравоохранения — 95,5 %.

Показатели оценки руководителей цифровой трансформации, степень достижения которых составила 100 %: доля оформленных электронных медицинских свидетельств о рождении; уровень импортонезависимости программного обеспечения; уровень удовлетворенности населения предоставлением массовых социально значимых услуг в электронной форме; доля электронных личных дел, связанных с учетной записью ФГИС "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ".

70 % заявлений (в прошлом году - 50%) о предоставлении массовых социально значимых услуг поступает в электронной форме. Граждане оценивают качество предоставления таких услуг на 4,45 балла из 5 возможных.

Итогом совещания стало принятие дорожной карты по развитию команд цифровой трансформации Тюменской области на 2025 г.