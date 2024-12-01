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"Елка желаний" исполнит мечты юных заводоуковцев

Общество, 18:18 20 декабря 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Юные жители Заводоуковского округа Михаил, Полина и Антон получат желанные подарки в рамках благотворительной акции "Елка желаний".

Зимними волшебниками для них выступят глава округа Светлана Касенова, межрайонный прокурор Михаил Андриянов и начальник отдела полиции Владислав Федоров.

"Исполнять желания детей – большая ответственность, но и такое же большое удовольствие! В конце года каждому из нас, взрослых, выдается возможность стать волшебником и подарить новогоднее чудо для детишек", - поделилась Светлана Касенова в своих соцсетях.

Она передала эстафету предпринимателям руководителям учреждений округа. "В предновогодней суете найдем время на добрые дела и возможность порадовать ребят", - призвала глава муниципалитета.

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# Елка желаний , Новый год , Светлана Касенова

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