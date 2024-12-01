Инспекторы Госстройнадзора провели 337 консультаций на площадках Тюменской области

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

337 профилактических визитов на стройплощадки Тюменской области провели инспекторы Госстройнадзора за год. Об этом сообщает Главное управление строительства.

"Один из последних выездов состоялся на строительную площадку жилого комплекса на улице Одесской. Застройщик "Баланс Девелопмент" приступил к забивке свайного поля второго ГП. Завершает строительство первого дома. Инспекторы осмотрели площадку, проконсультировали по деталям взаимодействия с контрольным органом, дали советы по организации строительного городка", - уточнили в управлении.

Профилактические визиты проводят совместно с представителями Союза строителей Тюменской области. Такие мероприятия позволяют выстроить с застройщиками конструктивный диалог, указать на важность соблюдения техники безопасности, проконсультировать о новшествах надзорной деятельности.