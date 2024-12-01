Тюменец погиб от удара ковшом экскаватора

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Трагедия произошла в пос. Московский под Тюменью 24 декабря. 39-летний мужчина получил смертельные травмы, когда чистил снег во дворе своего дома с помощью самодельного экскаватора.

"Выходя из кабины, водитель случайно задел рычаг для управления ковшом, который опустился и ударил человека по голове", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.