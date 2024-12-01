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Тюменец погиб от удара ковшом экскаватора

Общество, 16:37 24 декабря 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Трагедия произошла в пос. Московский под Тюменью 24 декабря. 39-летний мужчина получил смертельные травмы, когда чистил снег во дворе своего дома с помощью самодельного экскаватора.

"Выходя из кабины, водитель случайно задел рычаг для управления ковшом, который опустился и ударил человека по голове", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

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