Тюменец погиб от удара ковшом экскаватора
Общество, 16:37 24 декабря 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Трагедия произошла в пос. Московский под Тюменью 24 декабря. 39-летний мужчина получил смертельные травмы, когда чистил снег во дворе своего дома с помощью самодельного экскаватора.
"Выходя из кабины, водитель случайно задел рычаг для управления ковшом, который опустился и ударил человека по голове", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.