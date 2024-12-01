В Тюмени вручили премию имени Виктора Муравленко

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Многие новшества и технологии, которые Виктор Муравленко применял в своей работе, актуальны до сих пор. Город, который носит его имя, Муравленко, – один из самых красивых городов Тюменской области. Так и нужно хранить память о людях, которые сделали регион одним из лидеров экономики страны, заявил депутат Тюменской областной думы Александр Мажаров на торжественной церемонии вручения областной премии им. В. И. Муравленко в ДК "Нефтяник" в Тюмени 25 декабря.

"Благодаря таким людям экономическая мощь России до сих пор прирастает нашей Сибирью", - подчеркнул он.

Депутат поблагодарил ветеранов отрасли и привел известное изречение о том, что в каждой тонне добытой нефти есть капля их пота.

Участников мероприятия приветствовала директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Елена Уляшева. Она зачитала приветственные слова от главы региона Александра Моора.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Виктор Муравленко – человек легенда, который навсегда останется знаковой фигурой, нефтяником номер один Тюменской области. А региональный фонд им. Виктора Муравленко выполняет важную миссию: бережет традиции первопроходцев нефтегазового комплекса Сибири, передавая их новым поколениям", - подчеркнул губернатор.

Первому премию вручили ветерану-нефтянику Павлу Плюхину. Он 40 лет проработал в Нижневартовске на Самотлоре.

"Для меня и Север, и имя Виктора Ивановича Муравленко – это святое. Он был человеком, который был в обойме нефтяной эпохи. Для меня и моих коллег он был и остается движущей яркой звездой. Мы смотрели на него и старались не отставать, учились и работали на полную катушку", - подчеркнул Павел Плюхин.

Премию имени Виктора Муравленко вручили 38 тюменцам, не только специалистам и ветеранам нефтегазового комплекса, но и представителям других профессий. В том числе главному редактору информагентства "Тюменская линия" Елене Стрельцовой.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Сегодня в день рождения Виктора Ивановича Муравленко хочется отметить его заслуги перед Тюменской областью и всей страной. Под его руководством разрабатывались все главные месторождения Западной Сибири, в том числе крупнейшее — Самотлорское, строились дороги, школы и города. Известная фраза, принадлежащая Муравленко, "Нефть на кончике долота!" - содержала в себе призыв увеличить добычу за счет использования новых технологий бурения. Сегодня его дело продолжается. Созданный в Тюменской области нефтегазовый кластер объединил более 150 участников из многих регионов России. Их разработки составляют конкуренцию иностранным производителям оборудования. А журналисты Тюменской области продолжают писать славную историю нефтегазового комплекса страны", - сказала представитель медиасферы.

Церемонию награждения продолжила концертная программа.

Добавим, областную премию имени Виктора Муравленко учредили в декабре 1998 года губернатором и облдумой. Она присуждается ежегодно за внедрение высоких технологий в нефтегазовой, строительной и сельскохозяйственной отраслях, за достижения в науке, технике, здравоохранении, культуре и искусстве, физической культуре и спорте.

Инна Кондрашкина