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Предприниматель Казанского района открыла новую пекарню

Экономика, 14:26 26 декабря 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Магазин с мини-цехом по производству хлебобулочной и кондитерской продукции открыла предприниматель Оксана Брезгина в Казанском районе. Накануне она получила информационную, административную и финансовую поддержку в виде займа Фонда финансирования предпринимательства Тюменской области, сообщает региональное инвестагентство.

"Хлеб и выпечка появляются на прилавке с пылу с жару. Постоянно увеличиваем объёмы и ассортимент. Ежедневно выпускаем около 200 единиц продукции", - рассказала Оксана Брезгина.

Проект от идеи до старта сопровождали специалисты инвестиционного агентства. Сельский предприниматель создала два рабочих места.

"В этом году в Казанском районе дан старт четырем бизнес-идеям наших предпринимателей в направлениях: сельское хозяйство, гостиничный бизнес, сфера торговли. В процессе реализации находятся 11 проектов, растет число самозанятых жителей. Мы готовы поддержать любой проект и начинание, главное, чтобы бизнес в районе двигался и развивался", - прокомментировала директор представительства Инвестиционного агентства Тюменской области в Казанском и Бердюжском районах Марал Муратова.

По вопросам открытия бизнеса в Казанском районе можно звонить по телефону 8-922-005-50-10.

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# инвестиционное агентство Тюменской области

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