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В Тюменской области обследовали 730 геодезических пунктов за три года

Общество, 10:46 27 декабря 2024

управление Россреестра по Тюменской области | Фото: управление Россреестра по Тюменской области

730 пунктов государственных сетей обследовали в Тюменской области за три года. Информацию еще о 100 геодезических пунктах направили недропользователи, сообщает региональное управление Росреестра.

На 2024 год управление планировало обследовать 220 геодезических пунктов. В следующем году такая работа будет продолжена.

В управлении отметили, что благодаря взаимодействию с Госохотдепартаментом Тюменской области удалось актуализировать данные по пунктам государственных сетей, которые расположены в том числе и в труднодоступных территориях.

Фундаментальная астрономо-геодезическая сеть представляет собой совокупность пунктов, расположенных на расстоянии от 800 км до одной тысячи километров друг от друга. ФАГС предназначена для установления государственной системы координат, используемой при осуществлении геодезических и картографических работ, и является основой создания высокоточной геодезической и спутниковой геодезической сетей 1 класса.

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