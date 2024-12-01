588 рабочих и 580 спецмашин убирают снег в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

580 единиц специализированной техники и 588 рабочих вышли в дневную смену для уборки снега в Тюмени 26 декабря. Дорожные звенья работают на улицах Первомайской, Пермякова, 30 лет Победы, Тимофея Кармацкого, Калинина, Одесской, 50 лет ВЛКСМ и Холодильной.

Как сообщает администрация города, параллельно с тюменских улиц вывозится снег. На 26 декабря цифра составляет 99 тысяч кубометров.

Ежедневно подрядные организации выполняют большой комплекс мероприятий: прометание тротуаров, проезжей части, очистка остановочных комплексов. Особое внимание уделяется уборке подходов к социальным учреждениям: детским садам, школам, больницам. Содержание улично-дорожной сети осуществляется круглосуточно в две смены. Чтобы у жителей была возможность с утра ехать по очищенным дорогам и не стоять в пробках, пересмотрен график работы ночной смены. Теперь спецтехника и рабочие выходят с 21 до 6 часов.

Напомним, что на сайте "Тюмень – наш дом" через баннер "Мониторинг уборки города" в режиме реального времени можно отследить, где проходит уборка, и определить количество задействованных в ней машин.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Кроме того, во время новогодних праздников организованы дежурства должностных лиц в структурных подразделениях администрации города, ответственных за содержание объектов дорожного хозяйства. Для замечаний и предложений по содержанию улично-дорожной сети можно звонить круглосуточно: диспетчер АО "ТОДЭП" – 683-234, дежурный МКУ "Дирекция автомобильных дорог и мостов Тюмени" – 297-553.

Отметим, что норма осадков в декабре – 26 мм, на сегодняшний день выпал 21 мм. Это 80 % от нормы.