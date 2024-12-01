Квоты для трудоустройства инвалидов на 2025 год утвердили в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Установлен размер квоты для трудоустройства инвалидов на 2025 год в Тюменской области. Организации с численностью от 35 до 100 работников выделяют 3 % рабочих мест для трудоустройства граждан с инвалидностью, свыше 100 человек - 4 % от среднесписочной численности сотрудников, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Минимальное количество специальных рабочих мест для граждан с инвалидностью — 0,3 % от среднесписочной численности работников в пределах установленной квоты.

Замещение квотируемых рабочих мест возможно двумя основными способами: заключив трудовой договор с гражданином с инвалидностью; заключив соглашение о трудоустройстве с иной организацией, включая некоммерческие организации (НКО), общественные объединения инвалидов и образованные ими организации, уставный капитал которых состоит из вклада общественного объединения инвалидов.

Работодатели могут получить субсидию при трудоустройстве граждан с инвалидностью, зарегистрированных в центре занятости. Субсидия предоставляется на частичное финансирование затрат по оплате труда трудоустроенных граждан.