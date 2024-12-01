  • 28 декабря 202428.12.2024суббота
  • USD100,5281
    EUR105,9522
  • В Тюмени -1..-3 С 6 м/с ветер юго-западный

Квоты для трудоустройства инвалидов на 2025 год утвердили в Тюменской области

Общество, 12:05 28 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Установлен размер квоты для трудоустройства инвалидов на 2025 год в Тюменской области. Организации с численностью от 35 до 100 работников выделяют 3 % рабочих мест для трудоустройства граждан с инвалидностью, свыше 100 человек - 4 % от среднесписочной численности сотрудников, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Минимальное количество специальных рабочих мест для граждан с инвалидностью — 0,3 % от среднесписочной численности работников в пределах установленной квоты.

Замещение квотируемых рабочих мест возможно двумя основными способами: заключив трудовой договор с гражданином с инвалидностью; заключив соглашение о трудоустройстве с иной организацией, включая некоммерческие организации (НКО), общественные объединения инвалидов и образованные ими организации, уставный капитал которых состоит из вклада общественного объединения инвалидов.

Работодатели могут получить субсидию при трудоустройстве граждан с инвалидностью, зарегистрированных в центре занятости. Субсидия предоставляется на частичное финансирование затрат по оплате труда трудоустроенных граждан.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# инвалиды , трудоустройство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:13 28.12.2024Жители Тюменской области записываются в образовательные организации в электронной форме
12:49 28.12.2024Бригады СУЭНКО переходят в режим повышенной готовности
12:38 28.12.2024Около 200 кг запрещенных продуктов изъяли у пассажиров аэропорта Рощино в Тюмени
12:27 28.12.2024Тюменка Салтанат Исаева создает корпе с национальными мотивами