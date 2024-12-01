В российских отелях появятся невозвратные тарифы

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Законопроект о наделении кабмина полномочиями вводить различные виды бронирования средств размещения, в том числе невозвратные тарифы, которые могут появиться в российских отелях наравне с возвратными, одобрен на заседании правительства РФ.

В Минэкономразвития уверены, что это позволит туристу выбрать наиболее подходящий для себя вариант, а гостиницам — повысить загрузку и рентабельность.

"Введение невозвратных бронирований позволит максимально учесть интересы людей. При возвратном бронировании турист сможет полностью вернуть расходы на гостиницу в случае отмены путешествия, при невозвратном — получить гостиничные услуги по сниженной цене. При этом сохраняется возможность вернуть предоплату в случае отмены поездки из-за болезни или другой серьезной форс-мажорной ситуации", — пояснили в пресс-службе ведомства.

Законопроект внесут в Государственную думу, его рассмотрят в весеннюю сессию. Таким образом, при принятии законопроекта невозвратные бронирования могут быть введены наравне с возвратными уже во втором полугодии 2025 года.