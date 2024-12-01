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В Тюмени отреставрируют дом купца Решетникова

Общество, 15:15 29 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

В Тюмени отреставрируют объект культурного наследия "Дом жилой" (ул. Береговая, 19). Здание входило в состав усадьбы купца Д.Г. Решетникова.

Дом создан на рубеже XIX — ХХ веков в эклектическом стиле. Отражает черты купеческой застройки города и имеет свои конструктивные особенности: первый этаж сложен из кирпича, второй оштукатурен "под камень". Фасады здания выделяются обильным и своеобразным лепным декором.

Комитетом по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области выдано разрешение на разработку проектной документации.

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# памятники архитектуры

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