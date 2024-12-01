Тюменские автоинспекторы в праздники усилили контроль за перевозкой детей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Контроль за перевозкой детей в машинах и автобусах усилили сотрудники Госавтоинспекции по Тюменской области на каникулах. В зоне особого риска - межрегиональные семейные поездки по федеральным автодорогам, пишет региональная ГИБДД.

"Первое смертельное дорожно-транспортное происшествие с ребенком-пассажиром в 2024 году произошло именно в новогодние каникулы на федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск. Семья возвращалась из гостей домой, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер. - В уходящем году автоинспекторы уже выявили в регионе почти 10 тысяч нарушений правил перевозки детей в автомобилях".

В ходе контроля за движением инспекторы ДПС проверяют использование автокресел при перевозке детей, правильность установки детского удерживающего устройства в каждом автомобиле, где перевозится ребенок.