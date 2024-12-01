15 психологов усовершенствовали свою подготовку на базе центра "Семья" в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

15 психологов прошли программу профессиональной переподготовки на базе регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья" в 2024 году.

Обучение включало как теоретическую базу, так и практические занятия, необходимые для успешной работы в сфере социального обслуживания населения.



"Мы продолжает свою миссию по обеспечению качественной психологической помощью и планируем дальнейшее развитие образовательных программ для специалистов в этой области. Поздравляем выпускников с успешным завершением обучения и желаем удачи в их дальнейшей профессиональной деятельности", — рассказала директор центра Елена Перминова.

По вопросам обучения, программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации можно обратиться по тел. 8 (3452) 20-89-48.



