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15 психологов усовершенствовали свою подготовку на базе центра "Семья" в Тюменской области

Общество, 12:53 31 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

15 психологов прошли программу профессиональной переподготовки на базе регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья" в 2024 году.

Обучение включало как теоретическую базу, так и практические занятия, необходимые для успешной работы в сфере социального обслуживания населения.


"Мы продолжает свою миссию по обеспечению качественной психологической помощью и планируем дальнейшее развитие образовательных программ для специалистов в этой области. Поздравляем выпускников с успешным завершением обучения и желаем удачи в их дальнейшей профессиональной деятельности", — рассказала директор центра Елена Перминова.

По вопросам обучения, программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации можно обратиться по тел. 8 (3452) 20-89-48.

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# психология , региональный центр Семья

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