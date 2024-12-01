  • 31 декабря 202431.12.2024вторник
  • USD101,6797
    EUR106,1028
  • В Тюмени -5..-7 С 3 м/с ветер южный

Эксперт "Лаборатории Касперского" советует тюменцам не пренебрегать защитой телефона

Общество, 15:37 31 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Встроенная антивирусная защита смартфона не всегда может справиться с новейшими вызовами и угрозами. В связи с этим лучше устанавливать на телефон дополнительную защиту, советует эксперт "Лаборатории Касперского" по кибербезопасности Дмитрий Калинин.

По его словам, большинство производителей мобильных устройств действительно делают шаги в сторону улучшения безопасности, предоставляя пользователям встроенные защитные функции. "Тем не менее, эти решения не всегда могут обеспечить безопасность от современных схемам атак, сообщает КП-Тюмень.

Специалисты по кибербезопасности постоянно отслеживают новые угрозы и оперативно обновляют свои базы данных для детектирования вредоносных программ. В отличие от встроенных антивирусов, сторонние решения могут быстрее реагировать на новые угрозы и обеспечивать более надежную защиту, считает Дмитрий Калинин.

"Современные решения для защиты мобильных устройств существенно расширяют возможности пользователей для сохранения собственной приватности: помимо антивирусных компонентов, встроенные в них технологии не позволяют перейти по опасным ссылкам", - рассказал он и добавил, что в 2024 году технологии компании фиксировали около 470 тыс. вредоносных файлов ежедневно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# защита , кибератака

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:41 31.12.2024Тюменский кулинар поделился рецептом сладких новогодних шишек
19:12 31.12.2024Для юных тюменцев откроют новогодний кулинарный лагерь
18:44 31.12.2024Юные боксеры Тюмени приняли участие в "Шоколадном турнире"
17:33 31.12.2024Метель и сильный ветер обещают синоптики в Тюменской области 1 января