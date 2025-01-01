О профилактике пожаров напомниют жителям Тюменской области сотрудники МЧС

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Профилактические мероприятия в жилом секторе и местах с массовым пребыванием людей проводят сотрудники подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области, собщает ведомство.

Они разъясняют необходимость соблюдения требований пожарной безопасности.

"На сегодняшний день на особом контроле - правила безопасности при установке новогодних елок, украшение электрическими гирляндами, использование пиротехники. Праздник должен быть ярким, веселым и безусловно, безопасным. Наша задача - не допустить беды!", - прокомментировал майор внутренней службы Максим Филимонов.