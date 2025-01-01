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О профилактике пожаров напомниют жителям Тюменской области сотрудники МЧС

Общество, 11:23 01 января 2025

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Профилактические мероприятия в жилом секторе и местах с массовым пребыванием людей проводят сотрудники подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области, собщает ведомство.

Они разъясняют необходимость соблюдения требований пожарной безопасности.

"На сегодняшний день на особом контроле - правила безопасности при установке новогодних елок, украшение электрическими гирляндами, использование пиротехники. Праздник должен быть ярким, веселым и безусловно, безопасным. Наша задача - не допустить беды!", - прокомментировал майор внутренней службы Максим Филимонов.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , профилактика пожаров

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