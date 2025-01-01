Закупки школьных автобусов в 2025 году будут авансировать Тюменской области в полном объеме

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Минпромторг России подготовил проект постановления, предполагающий стопроцентное авансирование закупок новых школьных автобусов для обновления парков субъектов Российской Федерации в 2025 году. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

"Согласно распределению школьных автобусов, подготовленному Минпросвещения России, общая потребность субъектов Российской Федерации в такой технике в следующем году превысит 3,1 тыс. штук. На эти цели из федерального бюджета в текущем году будет выделено 11,4 млрд рублей", - отмечено в сообщении.

Напомним, что обновление парков школьных автобусов осуществляется в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина. Предлагаемое решение о стопроцентном авансировании позволит своевременно осуществить закупку техники в необходимых объёмах, производство высоколокализованных автобусов будет обеспечено на мощностях отечественных предприятий – "АЗ "НАЗ", "ПАЗ", "КАВЗ" и "УАЗ".

В Тюмени в новом учебном году перевозка детей организована в 16 образовательных организациях. Для этих целей задействовано 92 автобуса, из них 25 – новые.