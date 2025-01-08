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Тюменцам советуют не спешить сразу входить в жесткий рабочий график

Общество, 17:29 08 января 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Не спешить сразу входить в жесткий рабочий график после длительных новогодних каникул советует заведующая отделением Городской поликлиники №17, врач-профпатолог Оксана Камынина.

"Не стоит менять слишком сильно привычный режим будней – что касается сна и питания. Но это мало у кого получается. Следующий вариант – за 3-4 дня начинать стабилизировать свой график. Но часто и этого не случается. И отдыхаем мы "до последнего", – отметила врач в разговоре с корреспондентом издания "Тюменская область сегодня".

Увеличивать нагрузку, как в физическом, так и в эмоциональном плане нужно постепенно. Важно также поддерживать физическую активности: прогулки на свежем воздухе или легкие упражнения.

"Оставьте некоторые новогодние радости, чтобы не было такого контраста при переходе. Может, сохраните еще какие-то праздничные блюда в рационе – свежеприготовленные, естественно. Или отложите просмотр новогоднего фильма на вечер после каникул. Запланируйте поход на каток в первые выходные после праздников. Это поможет вашему настроению и не будет такого резкого ощущения окончания выходных", - рассказала медик.

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