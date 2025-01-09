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В России работники приостановленных предприятий получат поддержку

Экономика, 17:23 09 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Действие порядка трудоустройства сотрудников временно приостановивших работу предприятий продлено на 2025 г. Решение принято в правительстве РФ.

Граждане, которые рискуют потерять работу из-за приостановки предприятия, могут быть временно переведены в другие организации. Постановление направлено на обеспечение трудовых прав работников и работодателей в регионах, где введен средний уровень реагирования, а также эвакуированных сотрудников, сообщает кабмин.

Для перевода на новое место потребуется письменное согласие работника и направление центра занятости населения. Временные работодатели будут заключать с гражданами срочный трудовой договор с возможностью его продления.

Трудовой договор, заключенный с основным работодателем, в этом случае будет приостановлен, однако срок его действия не прервется.

Порядок трудоустройства сотрудников временно приостановивших работу предприятий действует с 2024 г.

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# Правительство РФ , работники , трудоустройство

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