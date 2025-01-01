  • 10 января 202510.01.2025пятница
  • USD102,2911
    EUR105,0893
  • В Тюмени 0..2 С 4 м/с ветер юго-западный

Тюменские рыбоводы могут застраховать аквакультуру на льготных условиях

Экономика, 11:08 10 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Застраховать на льготных условиях аквакультуру могут рыбоводы Тюменской области в 2025 году, сообщает Национальный союз агростраховщиков.

Меры поддержки рыбоводства указаны в утвержденном Минсельхозом РФ плане страхования с субсидируемой ставкой. В перечень объектов включили карповых, сомовых, осетровых и лососевых рыб, а также беспозвоночных.

В документе установлены условия страхования рисков для сельхозпроизводителей во всех регионах страны и определены размеры ставок для расчета субсидий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# АПК , рыбоводство , страхование

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:36 10.01.2025Уверенный рост и стабильность демонстрирует строительная отрасль Тюменской области
12:03 10.01.2025Тюменская область вдвое превысила показатели нацпроекта "Жилье и городская среда"
11:52 10.01.202529 договоров аренды земли под масштабные инвестпроекты подписали в Тюменской области
11:30 10.01.2025Более 30 управляющих компаний получили лицензии в Тюменской области за 2024 год