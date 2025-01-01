Тюменские рыбоводы могут застраховать аквакультуру на льготных условиях

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Застраховать на льготных условиях аквакультуру могут рыбоводы Тюменской области в 2025 году, сообщает Национальный союз агростраховщиков.

Меры поддержки рыбоводства указаны в утвержденном Минсельхозом РФ плане страхования с субсидируемой ставкой. В перечень объектов включили карповых, сомовых, осетровых и лососевых рыб, а также беспозвоночных.

В документе установлены условия страхования рисков для сельхозпроизводителей во всех регионах страны и определены размеры ставок для расчета субсидий.