Тюменские рыбоводы могут застраховать аквакультуру на льготных условиях
Экономика, 11:08 10 января 2025
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Застраховать на льготных условиях аквакультуру могут рыбоводы Тюменской области в 2025 году, сообщает Национальный союз агростраховщиков.
Меры поддержки рыбоводства указаны в утвержденном Минсельхозом РФ плане страхования с субсидируемой ставкой. В перечень объектов включили карповых, сомовых, осетровых и лососевых рыб, а также беспозвоночных.
В документе установлены условия страхования рисков для сельхозпроизводителей во всех регионах страны и определены размеры ставок для расчета субсидий.