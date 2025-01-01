Тюменская область вдвое превысила показатели нацпроекта "Жилье и городская среда"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Итоги реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в Тюменской области превысили плановые показатели вдвое. Этот факт отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента России.

Всего за шестилетний период реализации нацпроекта свои жилищные условия улучшили 23,6 млн семей. Построено 577 млн кв. м жилья - 12 % от всего жилфонда России. При этом к 2030 году стоит задача обновить не менее 20 %, сообщает информационный центр регионального правительства.

"У нас есть регионы, в которых если даже в целом чуть снизился ввод, но которые стабильно из года в год дают прирост. Например, Тюменская область – они уже в два раза превышают показатели, которые у нас были запланированы в нацпроекте, но при этом опять приросли. Это Дагестан, который сделал прорыв, Чечня, Татарстан, Пензенская область, еще целый ряд регионов", - отметил Марат Хуснуллин.

Напомним, ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о рекордном показателе строительства жилья: за 2024 год в регионе возведено 2 млн 598 тыс. кв. м, из них свыше 40% – ИЖС. Всего в Тюменской области работают 119 застройщиков, а также крупные производственные мощности по выпуску продукции ЖБИ, стеновых, теплоизоляционных и других материалов, необходимых для строительства и отделки.