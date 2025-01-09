Тюменская область установила новый рекорд по строительству жилья

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 млн 598 тысяч кв. м жилья возвели в Тюменской области в 2024 году - новый рекорд региона по количеству построенных "квадратов".

Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своих соцсетях и уточнил, что 40 % возведенного жилья относится к категории ИЖС.

По словам главы региона, в 2025 году темпы строительства снизятся. Это объективно: из-за ставки по ипотеке спрос на новостройки несколько сократился.

"Тем не менее отрасль работает стабильно. Сейчас в стадии строительства в области больше 300 многоквартирных домов общей площадью жилья свыше 4,5 миллионов квадратных метров - они будут сданы в 2025 и 2026 годах", - уточнил Александр Моор.