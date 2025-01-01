Тюменская делегация участвует в антифашистском фестивале в Венесуэле

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Тюменская делегация участвует в Международном антифашистском фестивале "За новый мир", который проходит в Венесуэле. В ее составе - координатор "Молодой гвардии" по УФО Владимир Сбитнев, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"На фестивале мы встретились с русскоговорящими коллегами из Армении, Белоруссии и стран Европы. Было приятно узнать, что есть те, кто знает о нашей тюменской акции "Знамя Победы". Очень важно видеть, что молодежь из разных стран поддерживает нас и объединяется ради одной цели", - отметил Владимир Сбитнев.

Делегация Тюменской области изучила практики других стран по патриотическому воспитанию и проекты по борьбе с нацизмом. Были заслушаны доклады вице-президента Боливарианской Республики Венесуэла Делси Родригеса, министра иностранных дел Ивана Хиля, заместителя председателя Единой социалистической партии Венесуэлы по международным связям Рандера Пенья.