Более трех тысяч тюменцев стали участниками мероприятий от общества "Знание"

| Фото: Российское общество "Знание" | Фото: Российское общество "Знание"

127 просветительских занятий, посвященных основам финансовой грамотности, прошли в школах, техникумах и колледжах Тюменской области с июня 2024 года. Более 3 тыс. человек стали участниками мероприятий в рамках регионального проекта от "Знания", сообщает пресс-служба общества.

В рамках региональной программы, которая стала частью трека Знание.Лекторий, состоялись панельные дискуссии, лекции, мастер-классы. Лекторы рассказывали о планировании бюджета, формировании грамотных установок финансового поведения. Особое внимание уделялось темам мошенничества и методах защиты от него.

| Фото: Российское общество "Знание" | Фото: Российское общество "Знание"

"Просветительские занятия прошли во всех муниципальных образованиях региона. Сегодня финансовая грамотность – очень важный навык в современном мире. Молодое поколение узнает не только о том, как правильно распоряжаться своими деньгами, но и осваивает навыки осознанного потребления. Изучение основ финансового управления формирует ответственность за свои решения, повышает финансовую безопасность", – сказала директор департамента образования и науки Тюменской области Вероника Ефремова.

Ребята узнали, как правильно экономить, сберегать и приумножать свой капитал. Специалист по товарным знакам Тюменского ОС ВОИР, индивидуальный предприниматель Надежда Брежнева рассказала, как накопить на мечту и что нужно сделать, чтобы превратить хобби в прибыльное дело, а председатель "Союза защиты прав потребителей финансовых услуг" Светлана Мельцер выступила с лекцией "Правила успеха. Финансы", провела викторину "Про деньги" и "Финансовый квиз".

"Очень важно было заинтересованность участников в различных аспектах и темах финансовой грамотности – от планирования до инвестирования, от постановки цели до эмоционального интеллекта, от простых финансовых решений до формирования стратегии финансового благополучия. Было интересно работать, обсуждать разные темы и делиться своими знаниями. Залог хорошей деятельности – профессиональное сообщество, единство и понимание важности просвещения, особенно для подрастающего поколения", – отметила Светлана Мельцер.

Значимыми площадками диалога с юными тюменцами также стали областные детские оздоровительно-образовательных центры – "Ребячья республика" и "Олимпийская ребячка", пришкольный лагерь "Витязь", региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост".

"Помимо крупных городских центров, таких как Тюмень, мероприятия в рамках проекта активно проводились и в других населенных пунктах региона, в том числе в Ишиме и Заводоуковске. Такой подход обеспечил широкий охват аудитории, включая школьников и студентов небольших городов, предоставляя им возможность принять участие в просветительских активностях", – добавила директор филиала Российского общества "Знание" в Тюменской области Екатерина Шилова.

| Фото: Российское общество "Знание" | Фото: Российское общество "Знание"

С мероприятиями проекта Знание.Лекторий можно познакомиться на сайте Российского общества "Знание".