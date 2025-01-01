  • 23 января 202523.01.2025четверг
  • USD98,2804
    EUR103,2419
  • В Тюмени -19..-21 С 3 м/с ветер юго-западный

Более 120 человек прошли медицинскую реабилитацию в больнице Ишима

Общество, 11:52 23 января 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Более 120 человек получили помощь в отделении амбулаторной медицинской реабилитации в Областной больнице № 4 Ишима в течение года. В его структуре есть зал лечебной физкультуры, кабинет физиотерапии, кабинет медицинского психолога и кабинет эргореабилитации.

Среди пациентов — лица, перенесшие инсульт или инфаркт, соматические пациенты после пневмонии, с хронической обструктивной болезнью легких или бронхиальной астмой, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата или после эндопротезирования суставов. Их учат заново ходить, двигаться и разговаривать, разрабатывают крупную и мелкую моторику конечностей, помогают координировать движения, удерживать равновесие и восстанавливать когнитивные функции мозга, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Отделение оснащено самым современным медицинским оборудованием, включая беговую дорожку с разгрузкой веса и роботизированные тренажеры для восстановления движения парализованных конечностей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# реабилитация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:31 23.01.2025Александр Моор поручил муниципалитетам усилить работу по подготовке к паводку
13:09 23.01.202535 млн 778 тыс. рублей собрали на помощь бойцам СВО по проекту "Тюмень для Победы"
12:58 23.01.2025Капсульный отель открылся на тюменском железнодорожном вокзале
12:47 23.01.2025Военнослужащие смогут поступать в вузы на основании ранее сданного ЕГЭ