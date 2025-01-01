Более 120 человек прошли медицинскую реабилитацию в больнице Ишима

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Более 120 человек получили помощь в отделении амбулаторной медицинской реабилитации в Областной больнице № 4 Ишима в течение года. В его структуре есть зал лечебной физкультуры, кабинет физиотерапии, кабинет медицинского психолога и кабинет эргореабилитации.

Среди пациентов — лица, перенесшие инсульт или инфаркт, соматические пациенты после пневмонии, с хронической обструктивной болезнью легких или бронхиальной астмой, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата или после эндопротезирования суставов. Их учат заново ходить, двигаться и разговаривать, разрабатывают крупную и мелкую моторику конечностей, помогают координировать движения, удерживать равновесие и восстанавливать когнитивные функции мозга, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Отделение оснащено самым современным медицинским оборудованием, включая беговую дорожку с разгрузкой веса и роботизированные тренажеры для восстановления движения парализованных конечностей.