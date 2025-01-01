  • 23 января 202523.01.2025четверг
  • USD98,2804
    EUR103,2419
  • В Тюмени -19..-21 С 3 м/с ветер юго-западный

98 жителям Ялуторовского района вручат значки ГТО

Общество, 17:23 23 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

98 жителям Ялуторовского района вручат значки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". 89 из них получат золотые знаки отличия, сообщает администрация муниципального образования.

"Получить знак отличия ГТО - это огромное достижение, ведь он символизирует высокий уровень подготовки, решительность и упорство в достижении поставленных целей! Поздравляю участников, успешно выполнивших нормативы комплекса, и желаю целеустремленности, спортивного здоровья и успеха", – отметила руководитель районного Центра тестирования ГТО Анна Коновалова.

Первыми в 2025 г. значки получили пять учеников средней школы с. Хохлово.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГТО , Ялуторовский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:52 23.01.2025Тюменцы передали 50 единиц оружия для бойцов СВО
18:41 23.01.2025"Время новых возможностей": в компании "Транснефть – Сибирь" подвели итоги конкурса среди журналистов
18:29 23.01.2025Полпред Артём Жога провел в Магнитогорске совет по экологии в регионах УрФО
17:56 23.01.202524 января - события дня