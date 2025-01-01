98 жителям Ялуторовского района вручат значки ГТО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

98 жителям Ялуторовского района вручат значки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". 89 из них получат золотые знаки отличия, сообщает администрация муниципального образования.

"Получить знак отличия ГТО - это огромное достижение, ведь он символизирует высокий уровень подготовки, решительность и упорство в достижении поставленных целей! Поздравляю участников, успешно выполнивших нормативы комплекса, и желаю целеустремленности, спортивного здоровья и успеха", – отметила руководитель районного Центра тестирования ГТО Анна Коновалова.

Первыми в 2025 г. значки получили пять учеников средней школы с. Хохлово.