98 жителям Ялуторовского района вручат значки ГТО
Общество, 17:23 23 января 2025
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)
98 жителям Ялуторовского района вручат значки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". 89 из них получат золотые знаки отличия, сообщает администрация муниципального образования.
"Получить знак отличия ГТО - это огромное достижение, ведь он символизирует высокий уровень подготовки, решительность и упорство в достижении поставленных целей! Поздравляю участников, успешно выполнивших нормативы комплекса, и желаю целеустремленности, спортивного здоровья и успеха", – отметила руководитель районного Центра тестирования ГТО Анна Коновалова.
Первыми в 2025 г. значки получили пять учеников средней школы с. Хохлово.