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Тобольские врачи спасли 48-летнего мужчину с острым инфарктом миокарда

Общество, 11:48 25 января 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

48-летний мужчина из Вагая поступил в приёмное отделение ОБ №3 в Тобольск. в тяжёлом состоянии. Диагностика подтвердила острый инфаркт миокарда, сообщает пресс-служба больницы.

Вагаец находился на охоте за 100 километров от посёлка. Внезапно он почувствовал интенсивные боли за грудиной — тревожный симптом, указывающий на сердечную патологию. Его товарищ, несмотря на сложные погодные условия, доставил пострадавшего на снегоходе в Вагай. Оттуда мужчину срочно транспортировали в Тобольск. Для спасения жизни пациента понадобилось экстренное вмешательство. Под контролем рентгена эндоваскулярный хирург Артём Рожков выполнил технически сложную операцию — стентирование двух инфарктсвязанных артерий с крупным поражением.

Опасность заключалась в расслоении сосудов, что потребовало установки нескольких стентов для восстановления их целостности и проходимости.

Вмешательство прошло успешно. Почти две недели пациент находился под наблюдением лечащего врача-кардиолога Натальи Андроновой. Благодаря слаженной работе сотрудников подразделений больницы и их профессионализму, мужчина получил шанс на полноценное восстановление. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Мы всегда готовы прийти на помощь и сделать всё возможное для спасения жизни. Однако важно помнить: многие сердечно-сосудистые заболевания можно предотвратить с помощью своевременной профилактики. Профилактические медицинские осмотры и регулярная диспансеризация — ключевые шаги для сохранения здоровья сердца", — подчеркнула врач-кардиолог Наталья Андронова.

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# врачи , Тобольск

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