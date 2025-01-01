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Школьники Юргинского района попробовали блокадный хлеб

Общество, 16:27 27 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

125-граммовые кусочки ржаного хлеба получили восьмиклассники Юргинской школы в рамках всероссийской акции "Блокадный хлеб". Ребята узнали, что такие пайки помогали ленинградцам выжить в тяжелейший период Великой Отечественной войны.

Мероприятие состоялось на базе семейного МФЦ. Школьники поучаствовали в тематической беседе, познакомились с видеороликом, рассказывающим о тяготах жизни блокадников и судьбах детей войны. В завершение встречи ребята хором исполнили знаменитую песню "Журавли" Марка Бернеса, сообщает администрация Юргинского района.

Напомним, 27 января исполнился 81 год со дня полного снятия блокады Ленинграда.

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# блокада Ленинграда , Юргинский район

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