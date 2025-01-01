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Первую в 2025 году партию гумпомощи отправили бойцам из Сладковского района

Общество, 17:32 28 января 2025

ТГ-канал Александра Иванова | Фото: ТГ-канал Александра Иванова

Первую в 2025 году партию гуманитарной помощи отправили бойцам в зону СВО из Сладковского района 28 января. Груз подготовили сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения "Виктория".

"Особую благодарность хочется выразить "серебряным" волонтёрам района, которые присоединились к этому важному делу. Они активно участвовали в подготовке груза: плели маскировочные сети, изготавливали окопные свечи и вязали тёплые носки", - написал глава муниципалитета Александр Иванов.

Всего было подготовлено 24 маскировочные сети, 83 пары носков, 119 окопных свечей, а также различные гигиенические принадлежности, вещи и многое другое. Помощь будет доставлена в Тюмень 29 января, а после ее отправят в место назначения.

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# гуманитарная помощь , Сладковский район

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