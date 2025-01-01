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Две пассажирки иномарки пострадали в аварии в центре Тюмени

Происшествия, 17:47 29 января 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пассажирки автомобиля Skoda 16-ти лет 21-го года пострадали в аварии на перекрестке улиц Мельникайте и Республики в Тюмени 29 января, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП. Столкнулись Infiniti и Skoda. От удара Skoda отбросило в опору светофора.

Госавтоинспекция рекомендует водителям соблюдать правила проезда перекрестков.

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# авария , Госавтоинспекция Тюменской области

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