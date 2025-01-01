Тюменцы могут купить автомобили по программе льготного автокредитования

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области могут приобрести автомобиль по программе льготного автокредитования, базовая скидка которой составляет 20% от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Для жителей Дальневосточного федерального округа скидка составит 25%. Программа продолжает действовать для следующих категорий граждан: медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также семей с детьми, приобретающих автомобиль в субъектах ДФО, сообщается на сайте Минпромторга России.

"Под условия программы подпадают автомобили с ДВС стоимостью до 2 млн рублей, набирающие не менее 2 тыс. баллов за локализацию в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года №719. На сегодняшний день это все модели Lada, ВИС, УАЗ, Москвич 3, ГАЗ (полной массой до 3,5т)", - отмечено в сообщении.

Кроме того, в рамках льготного автокредитования все категории заёмщиков могут приобрести электромобили и последовательные гибриды, произведённые на территории Российской Федерации, со скидкой 35% (но не более 925 тыс. рублей): Evolute i Pro, Evolute i-Jet, Evolute i-Joy, Evolute i-Van, Evolute i-Sky, Voyah Dream, Voyah Free, Москвич 3е, Амберавто А5.

Программа льготного лизинга распространяется на все ранее действовавшие категории транспортных средств: легковые, лёгкие коммерческие и грузовые автомобили с ДВС, набирающие не менее 2 тыс. баллов за локализацию, электромобили и последовательные гибриды отечественного производства, высокоавтоматизированные транспортные средства. Также в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина в программе предусмотрены специальные условия для туристических автобусов – скидка на них увеличена до 2 млн рублей.

В этом году федеральным бюджетом предусмотрено финансирование программы льготного автокредитования в объёме свыше 36 млрд рублей, льготного лизинга – в объёме 27 млрд рублей.