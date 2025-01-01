В Тюмени увеличили количество автобусов на маршрутах за январь

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Количество общественного транспорта увеличили в Тюмени за январь. В этом исходили из обращений горожан, сообщает администрация областного центра.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

"Несколько месяцев назад на ряде маршрутов скорректировали графики движения, а на наиболее востребованные направления добавили дополнительные автобусы. На городских линиях Тюмени работает 225 новых автобусов. В результате средний возраст транспортных средств не превышает 6 лет, а на основном транспортном предприятии города – АО "ТПАТП № 1" он составляет 3,6 года. Есть динамика и по количеству водителей. На работу дополнительно трудоустроили 77 человек", рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев на заседании штаба по развитию городского транспорта.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

В районах с активной застройкой и высокой потребностью в общественном транспорте откроют новые маршруты. Среди них: ЖК "Ново-Патрушево" — ТЦ "Сити Молл", ул. Т. Чаркова — Центральный рынок, ул. Восточная — ул. Высотная, ЖК "Гранд Квартал" — пос. ММС, ул. Созидателей — магазин "Океан". На этих направлениях будут использовать более 40 автобусов большого класса.