В Тюменской области инвесторы вложат в проекты 1 млрд рублей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шесть новых инвестиционных проектов рассмотрели на заседании экспертного совета Инвестиционного агентства Тюменской области. Общий объем вложений составит 1 млрд рублей.

Предприниматели планируют реализовать проекты в Тюмени, Ялуторовске и Тюменском районе в производственной и строительной отраслях, спортивной сфере. Будет создано более 140 новых рабочих мест.

"В 2024 году мы провели 25 заседаний экспертного совета, на которых рассмотрели 62 проекта с общим объемом инвестиций 14 миллиардов рублей и созданием 1600 рабочих мест. В этом году работа совета на площадке агентства продолжится", - отметил генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

В заседании участвовали представители профильных департаментов органов исполнительной власти, местного самоуправления, инвестагентства, деловых и общественных объединений, предприниматели.

По вопросам реализации инвестиционных проектов и бизнес-идей можно обратиться в Инвестиционное агентство Тюменской области по адресу: Тюмень, ул. Хохрякова, 53 или по телефону: 8 (3452) 49-99-44.