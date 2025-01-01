Тюменская область готова сотрудничать с индийским штатом по трем направлениям экономики

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Машиностроение, фармакология, строительство – приоритетные направления для сотрудничества Тюменской области и индийского штата Гуджарат. Именно этот регион из 28-ми выбрала для посещения делегация региона.

Об итогах визита на предприятия и достигнутых соглашениях в интервью корреспонденту "Тюменской линии" рассказал директор регионального департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Анатолий Картухин.

"Эта поездка была в большей степени связана с ответом на вопрос: как с точки зрения ментальности индусов выстраивать деловые коммуникации. Это понимание появилось. Мы все закрепили соглашением между торгово-промышленными палатами Тюменской области и штата Гуджарат. Далее будем вести обмен запросами по товарам, услугам. Мы можем торговать через порт Новороссийска, потом железная или автомобильная дорога", - пояснил он.

Первое, что отметили для себя предприниматели и представители власти Тюменской области во время посещения производственных площадок, министерств штата, это договороспособность и высокое качество продукции. При этом цена ниже, чем у других азиатских продавцов. На это влияет более дешевая рабочая сила.

"У них очень хорошо развита автоматизация производство. Мы в этом убедились на заводе по производству станков. Тюменским компаниям – производителям станков, участникам ассоциации машиностроителей в конце февраля презентуем предприятия, которые посетили в Индии. Покажем им альтернативу китайским станкам. Мы ждем запросы от наших предприятий на поставку, будем точечно работать. Уже проговорили с логистическими компаниями штата по доставке грузов в наш регион", - уточнил Анатолий Картухин.

Индусы заинтересованы в открытии распределительных центров на территории России. Проблем с оплатой товаров, услуг не будет, заверил Картухин, российские банки открывают представительства в Индии.

Сейчас предприниматели региона прорабатывают вопросы продажи товаров и услуг в Индию. Первое, что могут предложить тюменцы – это поставка оборудования для очистки воды и переработка сырья с точки зрения инженерной составляющей.

По словам Анатолия Картухина, тюменский квас – то, что вызвало большой интерес у индусов во время выставки Global Village 2025. Компания "Био век" представила продукцию. К напитку выстроилась большая очередь. Сейчас решается вопрос об открытии представительства завода на территории штата Гуджарат.

Индия может выступить стратегическим партнером Тюменской области – к такому выводу пришли участники бизнес-миссии.

Добавим, штат Гуджарат расположен в центральной части западного побережья, омывается Аравийским морем. Население составляет более 60 млн человек. Это один из наиболее развитых в экономическом и торгово-промышленном отношении штатов Индии.

Анжела Лебедева