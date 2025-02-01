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На тюменских, югорских и ямальских ЛЭП установят защиту от птиц

Общество, 19:21 01 февраля 2025

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Более 5,2 тысячи птицезащитных устройств установят на ЛЭП в Тюменской области, Югре и на Ямале.

На опорах высоковольтных ЛЭП специалисты компании "Россети Тюмень" смонтируют антиприсадочные и защитно-барьерные ПЗУ. Первые затрудняют посадку и гнездование птиц вблизи объектов под напряжением, вторые – защищают пернатых от контакта с гирляндами изоляторов и другими потенциально опасными для них элементами линейных энергообъектов.

Всего с 2019 года энергетики смонтировали на ЛЭП в трех регионах Западной Сибири почти 26 000 ПЗУ, направив на эти цели более 106 млн рублей, сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

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