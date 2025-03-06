До полутора тысяч кубометров в сутки возросло водоснабжение жителей села Абатское

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Важным событием для всех жителей с. Абатское заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов назвал открытие блочной станции очистки воды, состоявшееся 6 марта.

В 2024 году в Абатском районе из-за выхода реки Ишим на пойму практически полностью затопленными оказались пять населённых пунктов, среди них - деревни Лихачёво, Узлово, Гокова, с. Назарово. Произошло также затопление водозабора из реки Ишим. В связи с этим Роспотребнадзор ввел запрет на использование воды из водоема без очистки. Из-за этого возникли перебои водоснабжения в с. Абатское.

По поручению губернатора Тюменской области было принято решение об установке станции очистки воды из реки в блочно-модульном исполнении производительностью 500 кубометров в сутки.

"Вопрос водоснабжения стоит на особом контроле в правительстве области и лично у губернатора Александра Моора, - подчеркнул Павел Перевалов.

Глава Абатского района Игорь Васильев напомнил, что первый водопровод в селе сделали в 1959 году. В 2007 году появилась первая станция водоподготовки из подземных источников производительной мощностью 1 тыс. кубометров в сутки. Этих мощностей хватало только в зимний период, а паводок усугубил ситуацию.

"Благодаря быстрому вмешательству департамента жилищно-коммунального хозяйства, а также лично губернатора Тюменской области этот вопрос был оперативно решён, выделены денежные средства и сегодня мы открываем новую станцию водоподготовки", - рассказал Игорь Васильев.

С запуском новой станции общая производительность очистных сооружений в селе приблизилась к полутора тысячам кубометров в сутки. По словам Павла Перевалова, это достаточно серьёзные цифры, говорящие о значительном улучшении качества и объёма водоснабжения жителей села.

Подрядной организацией, ответственной за выполнение проекта по установке станции очистки воды из реки Ишим в селе, стала "Канта плюс".

"Это непростая задача, в короткие сроки необходимо было реализовать достаточно масштабный проект. Но мы с ней справились, выполнили работы и вывели объект на проектную мощность. Он оснащён всеми современными технологиями, проведена полная сертификация", - сообщил главный инженер "Кванта плюс" Родослав Любенов.

Объект не требует постоянного присутствия сотрудников. О необходимости вмешательства диспетчера извещает автоматизированная система.

В рамках улучшения инфраструктуры были пробурены дополнительные глубоководные скважины в водозаборе, а также выполнен ремонт действующих скважин, что значительно повысило надёжность водоснабжения.

Также важным шагом к эффективному управлению водными ресурсами стало создание общества с ограниченной ответственностью "Абатск водоканал".

Предприятию ЖКХ Абатского района необходимо работать над увеличением количества установленных приборов учёта воды, чтобы жители оплачивали справедливую цену за фактически потреблённый объём.

По словам Павла Перевалова, необходимо также работать над улучшением состояния сетей водоснабжения, ликвидировать узкие места, работать в целом над повышением процента ежегодно заменяемых сетей.

"Если мы будем все вместе продвигать такой комплексный подход к решению этого вопроса, то, конечно, в селе Абатском многое получится, и мы в ближайшие годы будем видеть улучшение ситуации", - уверен Павел Перевалов.

Он добавил, что в 2025 году выделены средства на строительство блочных станций очистки воды с отпуском в тару потребителя в 16 населённых пунктах региона.

"Мы проводим эту работу ежегодно, равно как и замену ветхих сетей, обслуживание и содержание водозаборов, которые снабжают наших земляков качественной питьевой водой. Сейчас мы ведём подготовку к паводковому сезону 2025 года. Если все мероприятия будут выполнены своевременно и качественно, то мы пройдём достойно этот непростой период", - подчеркнул заместитель губернатора Тюменской области.

Напомним, модульную станцию очистки воды запустили в Абатском районе 6 февраля. Мощность объекта составляет 500 куб. м чистой воды в сутки.

Николай Ступников