В Викуловском районе Тюменской области готовятся к весеннему паводку

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Подготовку к весеннему паводку ведут в Викуловском районе Тюменской области. В районом центре продолжают обустройство насыпи. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал глава района Андрей Лотов.

По его словам, во время половодья 2024 года была повреждена защищавшая дамба: "В настоящее время ведутся работы по обустройству насыпи, мы поднимаем её до высоты имеющейся дамбы". По его словам, все работы согласно графика должны быть завершены в марте.

"Имеющаяся дамба имеет протяженность 3 километра 200 метров, от воды пострадало порядка 500 метров. Мы заказали проектную экспертизу и в настоящее время идёт разработка мероприятий по её восстановлению в 2026 году", - сообщил Андрей Лотов.

Для зашиты населения принято решение построить рядом с имеющейся дамбой насыпь. Для этого были реквизированы пять земельных участков с жилыми домами. В результате реквизиции гражданам выплатили соответствующие компенсации. В настоящее время дома уже демонтированы.

Напомним, что в 2024 году большая вода отрезала от с. Викулово практически все населённые пункты. В результате паводка оказались подтоплены 77 домов. Большинство из них в настоящее время признаны непригодными, их владельцы получили выплаты на приобретение жилья.

"Планы на 2025 год составлены, готовы сметы, ждём, как будет развиваться ситуация. Если действительно ожидается большой паводок, по возможности начнём завозить грунт, места его взятия уже подготовили", - добавил глава района.

Николай Ступников