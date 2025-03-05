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Инженерно-саперные подразделения готовятся к борьбе с весенними паводками

Общество, 10:02 05 марта 2025

фото Центрального военного округа Минобороны

Шесть команд из состава военнослужащих высших военных учебных заведений и инженерно-саперных подразделений подготовили в регионах дислокации Центрального военного округа для помощи федеральным органам исполнительной власти в борьбе с весенним половодьем, сообщает пресс-служба Центрального военного округа Минобороны.

Во время сезонного таяния льдов в ходе практических действий военные специалисты проведут инженерную разведку русел рек, замеры толщины ледового покрытия, рассчитают точки подрывов и количество взрывчатого вещества, необходимого для подрыва ледового полотна. Искусственное вскрытие льда на реках в ходе весеннего паводка выполняют в том числе для ликвидации заторов, защиты мостов и гидротехнических сооружений.

"Все команды укомплектованы военнослужащими по контракту и оснащены современными образцами специального вооружения инженерных войск. В 2025 году наиболее сложная паводковая обстановка прогнозируется в четырех регионах дислокации ЦВО: Республиках Башкортостан и Татарстан, Челябинской области и Алтайском крае", - отмечается в сообщении.

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# Минобороны , паводок

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