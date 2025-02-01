Эксперты России и Казахстана обсудили подготовку к паводку 2025 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Взаимодействие при пропуске половодий на трансграничных водных объектах обсудили эксперты в Астане в ходе заседания Российско-Казахстанской рабочей группы.

Стороны согласовали порядок обмена гидрологической информацией и данными о работе водохранилищ, обговорили планы по предварительной сработке водохранилищ в бассейнах рек Урал, Тобол, Ишим и Иртыш.

Эксперты рассмотрели также сценарии развития пропуска половодья 2025 года с учетом прогноза гидрометеорологических служб России и Казахстана и согласились проработать вопрос взаимного информирования о состоянии гидротехнических сооружений.

"Рабочая встреча прошла в атмосфере взаимопонимания и конструктивного сотрудничества, - подвёл итог начальник управления регулирования водохозяйственной деятельности Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Савостицкий. - Договорились провести второе заседание рабочей группы не позднее 15 марта".

В ходе второго заседания планируется рассмотреть прогноз развития предстоящего половодья, при необходимости - откорректировать сценарии пропуска и фактические режимы работы водохранилищ.

Напомним, во время паводка 2024 года в Тюменской области были подтоплены более 830 домов и почти 4 тыс. приусадебных участков в 15 муниципальных образованиях. В зоне затопления оказались 19 низководных мостов и более 50 участков автомобильных дорог.

В ходе подведения итогов деятельности территориальной подсистемы РСЧС губернатор Александр Моор отметил, что пройти паводок с минимальными потерями удалось благодаря своевременно реализованным мерам и потребовал усилить подготовку в новом сезоне.

"Совершенно точно, что водохранилище в Казахстане переполнено. Мы должны быть готовы к разным вариантам. Всем нужно принимать своевременные решения на местах и качественно подготовить населенные пункты к паводковому сезону. Уверен, что взаимодействие, между федеральными, исполнительными органами власти, органами местного самоуправления, обеспечит высокую готовность ко всем возможным рискам", – добавил он.