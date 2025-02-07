В девяти районах Тюменской области обновили 62 сирены и установили 72 громкоговорителя

| Фото: компания "Ростелеком" | Фото: компания "Ростелеком"

62 электротехнические сирены модернизировали и установили 72 новых громкоговорителя в Тюменской области в 2024 г. Все устройства подключили к цифровым каналам связи региональной системы оповещения.

Работы провели в Голышмановском и Заводоуковском округах, Ишимском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сладковском, Тобольском, Юргинском и Ярковском районах. Для безопасной передачи данных организованы закрытые защищенные каналы связи.

"Региональная автоматизированная система централизованного оповещения позволяет в режиме реального времени следить за включением устройств, моментально отслеживать состояние оборудования и каналов связи. Оповещение можно включать сразу во всех населенных пунктах или выборочно. Сегодня средствами оповещения охвачено 78 процентов жителей региона", - уточнил начальник управления Тюменской областной службы экстренного реагирования Алексей Сухорученко.

По словам директора филиала в Тюменской и Курганской областях "Ростелекома" Владимира Барвинского, модернизация системы РАСЦО компания проводит на протяжении трех лет. За это время специалисты подключили 483 устройства оповещения, 189 - в областном центре.

"Для безопасной передачи данных организованы закрытые защищенные каналы связи. Совместно с заказчиком мы несколько раз провели тестирование всех элементов системы и убедились: устройства готовы к работе", - подчеркнул руководитель компании.

Модернизация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения в Тюменской области продолжится и в 2025 г. Для усовершенствования применяют отечественное оборудование, которое не уступает, а по ряду показателей превосходит импортные аналоги.

Отметим, оперативные службы активно используют систему оповещения в паводок. В 2024 г. во время подтопления жилых домов на юге области, сотрудники предупреждали население о приближающейся опасности звуком сирен и устно через громкоговорители.