В Тюменской области работают более 500 павильонов чистой питьевой воды

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 500 павильонов чистой питьевой воды работают в Тюменской области. Они обеспечивают жизненно важным ресурсом жителей небольших населенных пунктов, сообщил директор регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства Семён Тегенцев.

"Это, конечно же, те малые населённые пункты, где невозможно построить дорогие очистные сооружения. В Тюменской области создана система строительства и подключения блочных станций чистой питьевой воды. Это изделия высокой заводской готовности. Оборудование устанавливают на скважину, и в сеть либо в тару потребителей поступает вода. Это быстровозводимая конструкция, которая не требует больших капитальных вложений в строительство и эксплуатацию", - рассказал Семён Тегенцев.

По его словам, такая практика будет продолжена, поскольку павильоны востребованы у жителей региона. Это подтверждает обратная связь, полученная из муниципальных образований.

Глава департамента отметил, что паводок прошлой весной сказался на заборе ресурса с поверхностного уровня вод. В первую очередь из реки Ишим. Пострадало большое количество муниципальных образований. В регионе приняли ряд решений.

"В Абатском районе завершается строительство большого павильона очистки на 500 кубов воды из реки Ишим, чтобы поставлять ее в водопроводную сеть села Абатского. Там же продолжится работа по разработке эксплуатационных скважин, которые используются для подъема воды на нужды населения", - уточнил Семён Тегенцев.

Он напомнил, что доля обеспеченности чистой водой в Тюменской области превышает 90 %.

Оксана Корнеенкова