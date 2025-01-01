Александр Моор поручил муниципалитетам усилить работу по подготовке к паводку

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Итоги деятельности территориальной подсистемы РСЧС подвели в правительстве Тюменской области 23 января. Участники, в числе которых представители различных ведомств, а также главы департаментов и муниципалитетов, обсудили множество вопросов, в том числе меры по подготовке к грядущему половодью.

Губернатор региона Александр Моор отметил, что благодаря своевременно реализованным мерам в 2024 году удалось пройти паводок с минимальными потерями. Однако в новом весеннем сезоне он потребовал от муниципалитетов усилить подготовку.

"Совершенно точно, что водохранилище в Казахстане переполнено. Мы должны быть готовы к разным вариантам. Коллеги, всем нужно принимать своевременные решения на местах и качественно подготовить населенные пункты, территории к паводковому сезону. Уверен, что взаимодействие, налаженное между федеральными, исполнительными органами власти, органами местного самоуправления, обеспечит высокую готовность ко всем возможным рискам наступившего года", – добавил глава области.

О более детальных мерах по подготовке к паводку рассказал заместитель губернатора Владимир Чейметов. По его словам, в муниципалитетах определены и оформлены 19 карьеров для изъятия грунта. В прошлом году их было 15. Для защиты населенных пунктов и объектов инфраструктуры запланированы насыпи, протяженностью более 71 км. Для такого объема потребуется порядка 1 млн 900 тыс. мешков и более 120 км пленки. Также при необходимости будут созданы пункты временного размещения и 21 переправа. Для этого в областном резерве есть 48 плавательных средств, которые обеспечены спасательными жилетами.

"У нас работает система оповещения в автоматическом режиме. В этом году в 12 муниципальных районах будем увеличивать процент охвата. Это хороший инструмент по доведению информации до населения. В целом считаем, что субъект готов к выполнению задач", - подчеркнул Владимир Чейметов.

Напомним, во время прошлого паводка подтопило более 830 домов и почти 4 тыс. приусадебных участков на территории 15 муниципальных образований области. В зоне затопления оказались 19 низководных мостов и более 50 участков автомобильных дорог.

Виктория Макарова