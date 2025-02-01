Александр Моор поручил главам районов проверить готовность сил и средств к паводкоопасному периоду

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил главам муниципалитетов проверить готовность сил и средств к паводкоопасному периоду. Он провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Тюменской области 27 февраля.

"Необходимо предусмотреть резерв полиэтиленовой пленки, строительных мешков и шанцевого инструмента. Подготовить пункты временного размещения. Также поручил, исходя из имеющихся цифр по максимальному подъему воды в реках, рассчитать возможные зоны подтопления. Уже сейчас важно знать, какие дома и участки дорог могут пострадать из-за паводка. Напомнил коллегам главную задачу – не допустить гибели людей от большой воды и максимально минимизировать ущерб для жилья и объектов экономики", — написал глава региона в Telegram-канале.

По предварительному прогнозу Росгидромета, уровень воды в реке Ишим будет выше среднемноголетних значений, но не достигнет рекордных прошлогодних. На реках Иртыш и Вагай ожидается также высокий, но не критичный подъем воды. В Тоболе и Туре – ниже обычного.

Уточненный прогноз Росгидромета по паводку получат к середине марта.