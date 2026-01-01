  • 12 января 202612.01.2026понедельник
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

В Тюменском округе более 70 спецмашин убирают снег с дорог

Общество, 15:48 12 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 70 единиц техники занято уборкой снега с дорог Тюменского округа. С учетом прогноза погоды на ближайшие дни, а именно усиление морозов, поставлена задача оперативно максимально тщательно убрать тротуары, дороги, остановки общественного транспорта, подъездные пути к соцобъектам, написала глава округа Ольза Зимина в своих аккаунтах в соцсетях.

"Нерадостным итогом каникул стало увеличение по сравнению с прошлым годом количества бытовых пожаров. Горели дома и хозпостройки, автомобили – всего 16 происшествий, в одном из них погиб человек. Меньше, чем в прошлом году, произошло ДТП – шесть случаев, в которых пострадали 10 человек, двое, к несчастью, погибли. Среди основных причин трагических случаев: торопливость, неправильное перестроение при обгоне и личная невнимательность водителей", - рассказала Зимина.

В округе началась подготовка к Крещению. Специалисты обследуют традиционные места для купания, руководители территориальных управ обеспечат безопасность и комфорт желающих окунуться, заверила глава округа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Ольга Зимина , Тюменский округ , уборка снега

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:38 12.01.2026В Тюменской агломерации устранили 142 засора на сетях водоотведения
17:31 12.01.2026Исследование показало: чего ждут инвесторы?
17:28 12.01.2026Тюменские компании могут посоревноваться за звание лучших в работе с нейросетями
17:27 12.01.2026Информация об отставке директора департамента молодежной политики Тюменской области не соответствует действительности

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора