В Тюменском округе более 70 спецмашин убирают снег с дорог

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 70 единиц техники занято уборкой снега с дорог Тюменского округа. С учетом прогноза погоды на ближайшие дни, а именно усиление морозов, поставлена задача оперативно максимально тщательно убрать тротуары, дороги, остановки общественного транспорта, подъездные пути к соцобъектам, написала глава округа Ольза Зимина в своих аккаунтах в соцсетях.

"Нерадостным итогом каникул стало увеличение по сравнению с прошлым годом количества бытовых пожаров. Горели дома и хозпостройки, автомобили – всего 16 происшествий, в одном из них погиб человек. Меньше, чем в прошлом году, произошло ДТП – шесть случаев, в которых пострадали 10 человек, двое, к несчастью, погибли. Среди основных причин трагических случаев: торопливость, неправильное перестроение при обгоне и личная невнимательность водителей", - рассказала Зимина.

В округе началась подготовка к Крещению. Специалисты обследуют традиционные места для купания, руководители территориальных управ обеспечат безопасность и комфорт желающих окунуться, заверила глава округа.