Тюменский магистрант стал третьим на всероссийской олимпиаде по информатизации ТЭК
Магистрант первого курса Передовой инженерной школы ТюмГУ Илья Чернов завоевал бронзу в финале III Всероссийской студенческой олимпиады "Автоматизация и информатизация ТЭК". Соревнования прошли на базе Губкинского университета, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.
Илья отмечен в номинации "Разработка человеко-машинного интерфейса в программно-инструментальном комплексе "МастерСКАДА 4Д". Он обучается на направлении подготовки "Роботизированные системы промышленной автоматизации".
В заключительном этапе приняли участие 64 сильнейших студента из 24 ведущих технических вузов страны, отобранных из более 500 претендентов.
Задания олимпиады были максимально приближены к реальным отраслевым вызовам. Участники решали комплексные инженерные задачи по промышленной автоматизации и цифровому управлению, моделирующие практические сценарии на объектах топливно-энергетического комплекса.