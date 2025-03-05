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Артур Хачатрян обсудил в Казахстане работы по подготовке к возможным паводкам

Общество, 17:32 05 марта 2025

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Планы взаимодействия, которые позволят оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации, обеспечить безопасность жителей приграничных территорий подписал начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области, генерал-майор внутренней службы Артур Хачатрян. Он прибыл с двухдневным рабочим визитом в Северо-Казахстанскую область Республики Казахстан.

В Петропавловске руководители территориальных органов соседних стран обсудили ключевые вопросы взаимодействия в сфере гражданской защиты, включая итоги паводкового периода 2024 года и прогноз на весну 2025 года.

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области полковник Жомарт Аскаров и Артур Хачатрян, представители заинтересованных служб СКО проанализировали паводковую ситуацию 2024 года.

В том числе внимание уделили мерам по снижению рисков на предстоящий период, рассмотрели вопросы оперативного реагирования, совершенствования системы оповещения населения и организацию совместных мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области, встреча прошла в формате обсуждения. Специалисты обменялись опытом, задали вопросы представителям профильных ведомств и обсудили проводимые в настоящее время работы по подготовке к возможным паводкам.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , подготовка к паводку

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