Артур Хачатрян обсудил в Казахстане работы по подготовке к возможным паводкам

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Планы взаимодействия, которые позволят оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации, обеспечить безопасность жителей приграничных территорий подписал начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области, генерал-майор внутренней службы Артур Хачатрян. Он прибыл с двухдневным рабочим визитом в Северо-Казахстанскую область Республики Казахстан.

В Петропавловске руководители территориальных органов соседних стран обсудили ключевые вопросы взаимодействия в сфере гражданской защиты, включая итоги паводкового периода 2024 года и прогноз на весну 2025 года.

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области полковник Жомарт Аскаров и Артур Хачатрян, представители заинтересованных служб СКО проанализировали паводковую ситуацию 2024 года.

В том числе внимание уделили мерам по снижению рисков на предстоящий период, рассмотрели вопросы оперативного реагирования, совершенствования системы оповещения населения и организацию совместных мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области, встреча прошла в формате обсуждения. Специалисты обменялись опытом, задали вопросы представителям профильных ведомств и обсудили проводимые в настоящее время работы по подготовке к возможным паводкам.