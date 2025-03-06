В Тюменской области готовятся к возможному паводку

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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В Тюменской области готовятся к возможному паводку. Сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования проводят обслуживание маломерных судов, двигателей.

"В областном резерве находится более 30 единиц техники", - сказал начальник поисково-спасательной службы ТОСЭР Евгений Булкин.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил главам муниципалитетов проверить готовность к паводку. Необходимо также рассчитать возможные зоны подтопления, чтобы знать, какие дома и участки могут пострадать.

"Наша задача - не допустить гибели людей ни от пожаров, ни от паводка. Необходимо минимизировать материальный ущерб для жилья и объектов экономики", - сказал Александр Моор.

Все районы, где есть потенциальная опасность, готовятся к стихии. В Викуловском районе в 2024 году пострадала дамба. Сейчас здесь строят дополнительную насыпь, которая должна защитить более 200 домов от большой воды.

В Ишимском районе начались подворовые обходы. Жителям раздают памятки и рассказывают, как действовать во время паводка. Специалисты планируют охватить около 1,5 тыс. домов, включая садоводческие товарищества.

По предварительному прогнозу, уровень воды в реке Ишим будет выше средних многолетних значений, но не достигнет рекорда 2024 года. Более точные сведения специалисты дадут к середине марта.

Юлия Божок